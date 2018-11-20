Женщины в России - «сильный пол», считает немецкий журнал

Стремление к здоровому образу жизни, сила духа и целеустремленность, присущие российским женщинам, позволяют охарактеризовать их как «сильный пол», высказал мнение немецкий журнал.

Из-за сложных условий жизни в России женщины вынуждены быть сильными, считает немецкий журнал Eurasisches Magazin. В то время, как мужчины пасуют перед лицом трудностей и начинают искать утешение в алкоголе и табаке, женщины стойко бьются за свой успех и решают возникающие проблемы с полной самоотдачей. Кроме того, россиянки ведут более здоровый образ жизни.

Российские женщины привержены традиционным ценностям. Они дорожат семьей, и при этом умудряются успешно совмещать быт и карьеру. Они борются за свои права и сохраняют семейные ценности, что делает их очень сильными личностями, отмечают авторы статьи, которую цитирует РИА Новости.