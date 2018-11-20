Воссоздан вероятный сценарий гибели аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан". Субмарина пропала с радаров 15 ноября прошлого года и была обнаружена на глубине 900 метров в минувшую пятницу.

Эксперты комиссии при минобороны Аргентины отметили, что на борту подлодки 14 ноября мог возникнуть пожар, который вызвал попадание воды в батареи через системы вентиляции, передает портал Nacion. После этого субмарина всплыла, а экипаж провел оперативный ремонт. Затем "Сан-Хуан" вновь опустилась под воду.

Не исключено, что после этого на борту возобновился пожар или началось новое возгорание, которое сделало управление подводной лодкой невозможным – она начала стремительно идти ко дну. На критической глубине субмарина могла быть буквально раздавлена толщей воды, что, вероятно, и привело к деформации корпуса.