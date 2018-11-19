Советский кинематограф создали украинцы, уверена украинская поэтесса

Украинская сценаристка и поэтесса Татьяна Малахова на всеукраинском общественном форуме "За украинский язык" сделала новое неожиданное обвинение в адрес России. По ее словам, советское кино якобы зародилось на Украине.

"Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", - считает Малахова. Такой вывод женщина сделала после того, как посчитала всех украинцев, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в РСФСР.

Также поэтесса заявила, что в Ростовской области она якобы не нашла русского языка и русского фольклора. Когда в середине 1980-х годов во время учебы в университете Татьяна Малахова съездила в эту область, она якобы вообще не слышала русской речи, все разговаривали на украинском языке.