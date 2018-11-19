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Советский кинематограф создали украинцы, уверена украинская поэтесса
19 ноября 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская сценаристка и поэтесса Татьяна Малахова на всеукраинском общественном форуме "За украинский язык" сделала новое неожиданное обвинение в адрес России. По ее словам, советское кино якобы зародилось на Украине.
"Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия", - считает Малахова. Такой вывод женщина сделала после того, как посчитала всех украинцев, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в РСФСР.
Также поэтесса заявила, что в Ростовской области она якобы не нашла русского языка и русского фольклора. Когда в середине 1980-х годов во время учебы в университете Татьяна Малахова съездила в эту область, она якобы вообще не слышала русской речи, все разговаривали на украинском языке.
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