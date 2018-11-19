На Трампа подали в суд из-за нового куратора «российского дела»

Демократы оспорят в суде решение президента США Дональда Трампа по назначению и.о. генерального прокурора Мэтью Уитакера. Отмечается, что иск составили три сенатора-демократа.

Они считают, что Трампом нарушены конституционные нормы, он также не дал сенату Соединенных Штатов одобрить кандидатуру Уитакера.

Назначение Уитакера и.о. генпрокурора бурно критиковали, так как, считают некоторые политики, он может вмешаться в ход расследования так называемого «российского дела» о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США, при этом окажет влияние на работу специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося этим расследованием.

Ранее генеральные прокуроры 17 американских штатов и округа Колумбия направили и.о.главы Минюста США письмо с призывом взять самоотвод от расследования вмешательства РФ в выборы президента 2016 года.