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В Армении готовится гей-парад "Гордость Ноя"
19 ноября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]
Сенсационное событие ожидается в Армении. В стране брутальных мужчин готовится гей-парад под поэтическим названием "Гордость Ноя". Примечательно, что проведение гей-парада совпало с победой на выборах в Армении демократических сил в лице Николы Пашиняна.
До этого о подобных мероприятиях в республике даже не заговаривали. Однако первый гей-парад на Кавказе состоялся два года назад в Грузии. И опять же он там стал возможен после победы на выборах прогрессивных демократических сил. Это, видимо, такая дань Америке - в благодарность за победу.
Вот только вопрос, где же столько геев взять, чтобы по всему Кавказу парады водить? Есть претензии и к названию. Ной же всё-таки грузил животных в свой ковчег попарно - мальчиков и девочек, чтобы потом возродить жизнь. Нестыковочка.
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