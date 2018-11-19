Власти Сербии сообщили о готовности подключиться к газопроводу «Турецкий поток», старт которому 19 ноября в Стамбуле дали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган. О готовности Сербия подключиться к «Турецкому потоку» заявил сербский министр энергетики Александр Антич. Путин запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток»

По словам главы минэнерго Сербии, газопровод будет играть важную роль для региона и откроет возможность для развития газификации и газовой экономики, - передает РИА Новости.

Антич подчеркнул, что с подключением к «Турецкому потоку» Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия получат возможность получать значительную прибыль от транзита.

«Реализация проекта «Турецкий поток» будет способствовать общей энергетической безопасности этой части Европы. Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич.

Отметим, власти Болгарии сейчас жалеют, что по настоянию ЕС отказались от «Турецкого потока». В 2014 году по предложению Путина газопровод, который проходит через территорию Турции вместо отменённого «Южного потока», назвали «Турецким потоком».