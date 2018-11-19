ВМС Украины получили от США предложение о передаче двух списанных фрегатов

Киев изучает возможность принятия на вооружение 2 американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко. Они были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах.

По словам Воронченко, на эксплуатацию такого фрегата ежегодно нужно тратить примерно 25 миллионов долларов. Украина рассматривает получение таких судов на перспективу.

Как отмечает РИА Новости, фрегаты такого типа все еще служат в ВМС некоторых стран, например, Турции, Австралии и Египта.