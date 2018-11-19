Европой руководят люди, не имеющие прямой заинтересованности в её будущем

Покойная народная артистка России Римма Маркова говорила, что президентом России должен быть человек, дети которого связывают своё будущее с Россией. Применяя эту формулу к странам Европы, получается забавная картина.



Президент Франции Эмануэль Макрон не имеет детей. У канцлера Германии Ангелы Меркель тоже детей нет. Не испытала радости материнства и британский премьер Тереза Мэй. Итальянский премьер Паоло Джентилони не имеет детей. Бездетен также шотландский премьер Никола Стерджен. Не имеют детей премьер Голландии Марк Рютте, премьер Швеции Стефан Лёвен, мэр Люксембурга Ксавье Беттель. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не имеет детей.



Как видно, решения о будущем Европы принимает непропорционально большое количество политиков, не заинтересованных лично в этом будущем. Если этого аргумента мало, то напомним, что у Гитлера не было детей. И у Ленина тоже не было детей.



