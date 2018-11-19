Порошенко обвиняют в передаче лицензии на добычу газа своему массажисту

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко попросила Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать сведения о вероятной передаче президентом Украины лицензии на добычу газа "своему массажисту".

На заседании согласительного совета фракций Верховной рады Тимошенко сообщила, что такую информацию якобы обнародовали в прессе. Название СМИ Юлия не назвала. Как утверждает политик, переписаны на руководителя СПА-центра лицензии на добычу украинского газа через компанию "Аркона Газ-Энергия".

Тимошенко отметила также, что людей лишили права на тепло. 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах, которые подключены к этим 22 генерирующим мощностям, живут в холоде.