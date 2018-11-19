Аналитик из Германии раскрыл виновника продолжения войны между ВСУ и Донбассом

Мануэль Оксенрайтер, эксперт из Германии, рассказал, кто виновен в продолжении военного противостояния Вооруженных сил Украины и ополченцев республик Донбасса. Аналитика процитировали российские сетевые СМИ.

Оксенрайтер отметил, что ответственность за кровопролитие на востоке Украины лежит на руководстве его страны. Пока Берлин будет спонсировать киевский режим, конфликт в Донбассе будет продолжаться, полагает собеседник журналистов.

Эксперт добавил, что испытывает стыд за действия властей ФРГ, пишет издание ФАН. Мануэль Оксенрайтер упрекнул канцлера Ангелу Меркель в том, что она позволяет себе комментировать выборы в Донбассе и при этом ничего не говорит о деньгах, которые Германия тратит на военную помощь Украине. Вооружение, получаемое киевскими силовиками при поддержке Берлина, убивает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заключил Оксенрайтер.