Названо препятствие на пути объединения противостоящих Киеву республик Донбасса

Политический эксперт Константин Скоркин рассказал, что мешает воюющим с Киевом самопровозглашенным республикам Донбасса объединиться в одно государство. Мнение аналитика привели отечественные интернет-СМИ.

Согласно точке зрения Скоркина, процитированного изданием «Новые известия», слияние ДНР и ЛНР не происходит из-за «амбиций» местных элит. Украина и весь остальной мир рассматривают Донбасс как единое целое, отметил политолог. На самом деле Донецк и Луганск, как заявил собеседник журналистов, всегда конкурировали друг с другом.

Объединить республики очень сложно, полагает аналитик. В качестве подтверждения своей мысли он привел тот факт, что на границе ДНР и ЛНР сохраняются таможенные пункты.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появилось видео с места новой атаки украинской армии по Горловке.