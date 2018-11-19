Медведев: торговая война между странами уже началась

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в понедельник, 19 ноября, в рамках пресс-конференции по итогам своей поездки в Папуа-Новую Гвинею и Вьетнам рассказал о ходе торговой войны в мире.

По словам политика, эта война уже идет, однако ни одна страна не выйдет из нее победительницей. Медведев подчеркнул, что от подобных действий серьезно страдают международные экономические отношения, а также международная торговля, передает сегодня РИА "Новости".

Российский премьер добавил, что Москва выступает за сохранение режима открытой и свободной торговли, а также за принципы многосторонних отношений в данной сфере.