Канцлер Австрии: страны Западных Балкан должны присоединиться к ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц днем в понедельник, 19 ноября, заявил, что страны Западных Балкан должны присоединиться к Евросоюзу. По мнению политика, лишь после этого ЕС станет полноценным.

После рабочей встречи с главами правительств государств Западных Балкан Курц подчеркнул, что у европейских и вышеуказанных стран были и существуют очень тесные связи, причем не только экономические, политические, исторические и культурные, но также человеческие.

Австрийский канцлер также отметил, что его страна поддерживает Западные Балканы на их пути в Европейский союз, передает сегодня РИА "Новости".