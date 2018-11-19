Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева прокомментировала заявление американского хоккеиста Райана Уитни, который назвал некоторых россиянок "чернобыльскими уродами".

Спортсмен, который играл в клубе "Сочи" в сезоне 2014 – 2015, заявил, что в России можно увидеть либо шикарных женщин, похожих на Анну Курникову, либо "отвратительных уродов с тремя глазами", передает портал Championat.com.

Плетнева подчеркнула, что у Уитни, очевидно, плохо с головой, если он способен произнести такую "гадость". Политик убеждена, что хоккеист не будет извиняться за свое высказывание, поскольку "такие не приносят извинений", а если и делают это, то лишь из страха быть наказанными, передает РИА "Новости".