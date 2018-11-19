В Канаде камера наружного наблюдения зафиксировала объект, напоминающий призрака

Жительница Канады была испугана, увидев запись с камеры наружного наблюдения, которая установлена у входа в дом. У двери в какой-то момент появилась непонятная фигура, напоминающая призрак.

46-летняя Мени Питошья сообщила, что ее собака внезапно начала громко лаять и побежала к входу в дом. Женщина ждала курьера с посылкой и решила, что он наконец приехал, однако на крыльце никого не было.

Впоследствии хозяйка дома просмотрела запись и была удивлена, заметив дымчатый объект, который буквально "подплыл" к двери, а затем просто исчез. К настоящему моменту не установлено, что именно удалось зафиксировать камере, передает в понедельник РИА "Новости".