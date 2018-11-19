Киевляне оценили работу Кличко на посту мэра Киева

На Украине решили выяснить, как киевляне оценивают работу боксера Виталия Кличко на посту градоначальника украинской столицы. У жителей Киева спросили, считают они Кличко успешным мэром или провальным. Жители Киева перекрыли одну из улиц города из-за отсутствия отопления в домах

Опрос мнения киевлян о работе действующего мэра столицы Виталия Кличко проводился в прямом эфире, в ходе которого в телестудию позвонили 7 850 человек. Абсолютное большинство оценили работу киевского градоначальника как провальную.

«95% позвонивших к нам в студию говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда – это беда для города», - подытожил ведущий программы результаты голосования в прямом эфире.

Виталий Кличко стал мэром Киева на внеочередных выборах, которые состоялись в 2014 году. Одно из его последних резонансных заявлений прозвучало летом нынешнего года, когда киевляне остались без горячей воды практически на полгода. Виталий Кличко заявил тогда, что централизованное горячее водоснабжение – это пережиток прошлого, и посоветовал греть воду бойлерами, как это делает он сам и цивилизованная Европа, сообщает RT.