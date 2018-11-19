Появилось видео с места новой атаки ВСУ по контролируемой властями ДНР Горловке

В интернете некоторое время назад опубликовали видеозапись, снятое на месте нового удара Вооруженных сил Украины по городу Горловке, который контролируют власти непризнанной ДНР.

Атака, о которой идет речь, произошла на минувшей неделе. ВСУ подвергли обстрелу поселок Гольмовский, расположенный на севере Горловки. В результате разрыва одной из мин, выпущенных киевскими военными, пострадала 19-летняя девушка. Ее доставили в медицинское учреждение с ранением ноги.

Корреспондент проекта WarGonzo, побывавший в городе, рассказал, что удар был нанесен с позиций армии Украины, находящихся в районе поселка Металлист. Киевские силовики захватили данный населенный пункт в 2017 году, нарушив минские договоренности.

Ранее в понедельник сообщалось, что в зоне конфликта в Донбассе снайпер ВСУ ликвидировал бойца луганского ополчения.