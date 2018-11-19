СМИ: Запад обеспокоен возможным возвращением российских баз на Кубу

В СМИ появилась информация о том, что Запад опасается возвращения российских военных баз на Кубу. Не исключается, что такие действия могут стать ответом Москвы на выход США из договора РСМД.

Согласно последней информации, западные страны настороженно относятся к вероятному расширению военного влияния РФ в регионе, так как Карибский кризис произошел в 1962 году именно там, передает RT