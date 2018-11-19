Медведев предложил Вьетнаму помощь в связи со штормом в Нячанге

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вчера прибывший во Вьетнам с официальным визитом, предложил помощь российской стороны в связи с произошедшим в Нячанге тропическим штормом. Медведев прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Накануне, в день прибытия российской делегации высокого уровня во Вьетнам, в Нячанге на юге страны прошел тропический шторм, вызванный тайфуном «Тораджи». Сообщалось, что как минимум 12 человек погибли в ходе стихийного бедствия. Жители были вынуждены эвакуироваться из сильно разрушенного города.

Сегодня, открывая переговоры в Ханое со своим вьетнамским коллегой, Дмитрий Медведев принес соболезнования в связи с гибелью людей в стихийном бедствии и предложил помощь российской стороны. «Если мы можем вам помочь, мы в вашем распоряжении», - отметил российский премьер.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, в свою очередь, отметил особо теплые отношения России и Вьетнама и выразил намерение всячески способствовать их дальнейшему развитию, сообщает РИА Новости.