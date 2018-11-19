Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сегодня оценил сравнение властей Украины с героями из сказки "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинское руководство раздает обещания и не выполняет их, а это очень напоминает ситуацию с аферами лисы Алисы и кота Базилио.