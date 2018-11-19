ВМС Аргентины показали фотографию затонувшей год назад подводной лодки "Сан-Хуан". Ранее американская компания Ocean Infinity при помощи специального аппарата установила местонахождение субмарины.

На снимках, опубликованных в социальной сети Twitter, можно увидеть разрушенную часть корпуса подлодки, а также винт. Экспертам также удалось рассмотреть другие фрагменты субмарины, которые являются менее крупными и относятся к корме, а также носовой части.

Напомним, подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября прошлого года. Погибли все 44 человека, которые находились на борту.