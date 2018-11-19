Российский дипломат озвучил свидетельства подготовки Киева к удару по ДНР и ЛНР

Украина готовит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление в телевизионном эфире сделал российский дипломат Александр Лукашевич, представляющий Москву в ОБСЕ.

Некоторое время назад международные наблюдатели обнаружили в районе Мариуполя украинские комплексы С-300. Лукашевич отметил, выступая на канале «Россия-1», что факт переброски данного «мощнейшего оружия» на юг Донецкой области говорит об агрессивных намерениях Киева.

Еще одним подтверждением подготовки Украиной удара по самопровозглашенным республикам, согласно точке зрения дипломата, является недавнее заявление Александра Турчинова. Глава Совнацбеза соседнего государства проинформировал, что за три квартала 2018 года армия получила 3 500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее в понедельник сообщалось, что в армии ДНР объяснили, почему наступление противника невозможно до прихода холодов.