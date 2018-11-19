Пушков оценил заявление польского премьера о захвате Россией Киева

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался насчет недавнего заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о захвате Киева Россией.

Политик из Польши ранее выразил уверенность в том, что РФ нападет на Киев сразу после того, как будет достроен газопровод "Северный поток-2".

По словам Пушкова, Варшава не знает что еще придумать, лишь бы сорвать реализацию проекта СП-2. Сенатор отметил, что теперь польский премьер решил пугать всех военным походом российских военных на Украину, передает "Свободная пресса". Он добавил, что фантазии властей Польши, очевидно, не знают границ, а вот смотреть на вещи реалистично они не могут.