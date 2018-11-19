Объединительный церковный собор на Украине снова отложили

Объединительный церковный съезд, на котором должна пройти процедура создания новой украинской православной церкви, независимой от Московского патриархата, снова перенесен, теперь на декабрь.

Первоначально инициаторы получения автокефалии украинской церкви заявляли, что объединительный собор должен состояться в начале октября. Затем его перенесли на конец ноября. И вот снова отложили, теперь его проведение назначено на 9-10 декабря.

Можно назвать три причины происходящего. Во-первых, Филарет и Макарий, предстоятели неканонических церковных структур на Украине, никак не могут договориться об уставе новой церкви. Во-вторых, ни один из них в отдельности не обладает необходимым авторитетом и влиянием, чтобы возглавить новую структуру. Поэтому и Филарет, и Макарий взяли самоотвод, а другие желающие возглавить церковную аферу в очередь что-то не выстраиваются.

Третья причина – отказ канонической УПЦ МП, признанной и самой крупной по количеству прихожан украинской православной структуры, от участия в этой авантюре, пишет «КП».