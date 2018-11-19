Обозначена причина нереальности военной агрессии Соединенных Штатов против РФ
19 ноября 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Военное нападение Соединенных Штатов на Россию нереально. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил эксперт Яков Кедми, который ранее являлся сотрудником разведывательных структур Израиля.
Аналитик дал интервью отечественным журналистам, в ходе которого отметил, что Североатлантический альянс во главе с США разрушил мировой порядок, установившийся после разгрома гитлеровской Германии и ее союзников в 1945 году. По словам Кедми, соглашения, заключенные в середине XX века, были уничтожены бомбардировками Югославии, включением в состав НАТО прибалтийских республик и американским вмешательством в события на Украине.
При этом экс-разведчик подчеркнул, что Вашингтон не осмелится пойти на вооруженное столкновение с РФ. По мнению Якова Кедми, такой сценарий является для Штатов «страшным сном», пишет politpuzzle.ru.
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