Военное нападение Соединенных Штатов на Россию нереально. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил эксперт Яков Кедми, который ранее являлся сотрудником разведывательных структур Израиля.

Аналитик дал интервью отечественным журналистам, в ходе которого отметил, что Североатлантический альянс во главе с США разрушил мировой порядок, установившийся после разгрома гитлеровской Германии и ее союзников в 1945 году. По словам Кедми, соглашения, заключенные в середине XX века, были уничтожены бомбардировками Югославии, включением в состав НАТО прибалтийских республик и американским вмешательством в события на Украине.

При этом экс-разведчик подчеркнул, что Вашингтон не осмелится пойти на вооруженное столкновение с РФ. По мнению Якова Кедми, такой сценарий является для Штатов «страшным сном», пишет politpuzzle.ru.