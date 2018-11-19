В ДНР объяснили невозможность наступления ВСУ на Донбасс до прихода холодов

До прихода холодов наступление Вооруженных сил Украины на Донбасс невозможно. Такое заявление в разговоре с представителями отечественной прессы сделал военнослужащий непризнанной ДНР Вячеслав Дьяков.

Накануне в армии республики заявили, что Киев начал готовить диверсию на одном из химических предприятий, расположенных в городе Горловке. Согласно информации ополченцев, противник намерен осуществить данную операцию с целью отвлечения сил ДНР и создания условий для захвата территорий самопровозглашенного государства.

Боец ополчения Вячеслав Дьяков, ставший собеседником интернет-издания ФАН, рассказал, что защитники республики готовы к вероятному вторжению украинских силовиков. При этом мужчина отметил, что в настоящий момент ВСУ не смогут начать наступление из-за слякоти. По словам Дьякова, до «реального промерзания» земли «ничего не будет, кроме беспокоящих бомбардировок».