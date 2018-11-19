СМИ: Трамп считает масштаб резонанса вокруг убийства Хашукджи нелепым

Американский лидер Дональд Трамп считает, что резонанс вокруг убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи является преувеличенным. Об этом сегодня сообщили источники в СМИ.

Согласно некоторой информации, Трамп считает, что дело журналиста не должно иметь столь большого значения для мирового сообщества, передает Газета.Ru.

Источники утверждают, что сам президент США не стал бы "поднимать шумиху". Кроме того, Дональд Трамп якобы ранее спрашивал своих советников, по какой причине Вашингтону следует занимать какую-либо позицию по убийству Хашукджи, если он не являлся американцем, сообщает Axios.