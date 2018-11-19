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С 95 этажа небоскреба в Чикаго рухнул лифт с пассажирами

19 ноября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

С 95 этажа небоскреба в Чикаго рухнул лифт с пассажирами
фото: pixabay.com

С высоты 95 этажа одного из самых высоких небоскребов Чикаго рухнул лифт с пассажирами. Согласно последней информации, происшествие случилось в 100-этажном здании еще в минувшую пятницу, 16 ноября.

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В кабине в момент падения находились шесть человек, в частности, беременная женщина. Известно, что лифт упал из-за лопнувшего троса и по счастливой случайности застрял на одиннадцатом этаже.

Как уточняет издание Daily Mail, на место прибыли спасатели, которым, однако, потребовалось не менее трех часов, чтобы обнаружить местонахождение кабины с людьми и пробить в этой точке стену. Сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.

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