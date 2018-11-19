С 95 этажа небоскреба в Чикаго рухнул лифт с пассажирами

С высоты 95 этажа одного из самых высоких небоскребов Чикаго рухнул лифт с пассажирами. Согласно последней информации, происшествие случилось в 100-этажном здании еще в минувшую пятницу, 16 ноября.

В кабине в момент падения находились шесть человек, в частности, беременная женщина. Известно, что лифт упал из-за лопнувшего троса и по счастливой случайности застрял на одиннадцатом этаже.

Как уточняет издание Daily Mail, на место прибыли спасатели, которым, однако, потребовалось не менее трех часов, чтобы обнаружить местонахождение кабины с людьми и пробить в этой точке стену. Сообщается, что в результате случившегося никто не пострадал.