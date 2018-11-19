Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал виновных в "катастрофе на Украине". Политик привел в качестве примера аферы персонажей известной детской сказки "Буратино" лисы Алисы и кота Базилио.

По словам парламентария, к катастрофе привели действия "дураков" в лице руководства страны. Рабинович подчеркнул, что два сказочных плута олицетворяют подход украинских властей к своей работе.

Как сообщает РИА "Новости", политик считает, что серьезные проблемы наблюдаются в сферах тяжелой промышленности, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, среднего и малого бизнеса. Одной из причин, по мнению депутата, является отсутствие четкого плана развития страны.

Вадим Рабинович также удивлен тем, что граждане Украины уже долгое время терпят такое положение дел.