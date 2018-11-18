После введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» Россию ничто не остановит от эскалации агрессии в отношении Киева и нападения на Украину, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава польского правительства высказал опасения, что после запуска газопровода «Северный поток-2» украинская газотранспортная система перестанет играть сколько-нибудь важную роль для Москвы. И тогда у Кремля не останется причин сдерживать агрессию в отношении Киева. Моравецкий также обратил внимание мировой общественности на то, что Россия в последнее время усиленно занимается модернизацией своей армии.

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Однако к востоку от Одры никто в это не верит. Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты настолько жадные, что сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим», - приводит РИА Новости позицию польского премьер-министра.