Президент США Дональд Трамп оценил свою работу на этом посту на «пять с плюсом». Это уже не первый случай, когда американский лидер ставит себе высший балл за достижения на президентском посту.

«Я думаю, что я отлично справляюсь с этой работой. Я бы поставил себе… Слушайте, я терпеть это не могу, но я это сделаю. Я бы поставил себе «пятерку с плюсом». Достаточно? Могу я поставить еще больше?», - высказался Дональд Трамп в сегодняшнем интервью.

Столь высокую оценку своим успехам американский президент мотивировал тем, что в период его управления страной экономика Соединенных Штатов, по его словам, процветает. Трамп также выразил уверенность, что если бы не он, то США давно уже находились бы в состоянии войны с Северной Кореей. Ранее, в августе нынешнего года, лидер США также поставил себе высший балл за исполнение президентских обязанностей, сообщает РИА Новости.