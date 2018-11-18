Украина выступила против избрания россиянина на пост главы Интерпола

Украина выступила с возражениями против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Свои доводы против него привел глава МВД Украины Арсен Аваков.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина в настоящее время проводит широкие консультации по вопросу выборов нового главы Интерпола, но выступает категорически против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, поскольку Россия злоупотребляет полномочиями Интерпола.

Вопрос выборов нового главы Интерпола стал актуален после того, как его предыдущий глава, заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй сложил с себя полномочия из-за павших на него подозрений в коррупции. Генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы этой организации, сообщает РИА Новости.