Песков прокомментировал возможную передачу Курильских островов Японии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал попытки Москвы и Токио достигнуть компромисса в решении вопроса о принадлежности южных островов Курильской гряды.

Президент России Владимир Путин находится в постоянном диалоге с японским премьером Синдзо Абэ, отметил Дмитрий Песков. Интенсивность их контактов очень высока, а в повестке переговоров значится множество совместных проектов.

Тем не менее, какие-либо «сепаратные сделки» по вопросу принадлежности Курильских островов невозможны, поскольку совместная российско-японская декларация 1956 года не предусматривает автоматической передачи японской стороне островов Шикотан и Хабомаи, подчеркнул Песков.

«Безусловно, потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.