//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Видео, как Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского
- Олег Газманов признался в любви к русскому мату
- Артисты вспоминают Евгения Осина
- Директор Евгения Осина подтвердил смерть певца
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Песков прокомментировал возможную передачу Курильских островов Японии
18 ноября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал попытки Москвы и Токио достигнуть компромисса в решении вопроса о принадлежности южных островов Курильской гряды.
Президент России Владимир Путин находится в постоянном диалоге с японским премьером Синдзо Абэ, отметил Дмитрий Песков. Интенсивность их контактов очень высока, а в повестке переговоров значится множество совместных проектов.
Тем не менее, какие-либо «сепаратные сделки» по вопросу принадлежности Курильских островов невозможны, поскольку совместная российско-японская декларация 1956 года не предусматривает автоматической передачи японской стороне островов Шикотан и Хабомаи, подчеркнул Песков.
«Безусловно, потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон», - цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Песков прокомментировал возможную передачу Курильских островов Японии
Лавров озвучил условие подключения Европы к газопроводу "Турецкий поток"
//Новости СМИ2
//В мире
Эксперт: противодействие США созданию "Северного потока – 2" разозлит европейцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В Махачкале сотрудник Росгвардии погиб от руки чемпиона мира по рукопашному бою
Видео, как Петросян отметил развод со Степаненко бокалом шампанского
//Спорт
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации
//В мире
Украина привела в боевую готовность свои корабли в Азовском море
//Новости СМИ2
//Криминал
СК установил личность женщины, устроившей самоподрыв у КПП в Грозном
//Криминал
//Культура
«Золотой глобус» Мэрилин Монро ушел с молотка за рекордную стоимость
//Новости Redtram
//В мире
В британских супермаркетах стартовали продажи жареных кузнечиков
//Здоровье
Названы 6 продуктов, снижающих влечение к противоположному полу
//В мире
Три человека пострадали в результате стрельбы на севере Лондона
//Политика
Трамп ко вторнику получит полный доклад об убийстве Хашкаджи
//Политика
Украинский генерал предупредил о риске «большой войны» с Россией
//В мире
В Аргентине объявлен трехдневный траур по экипажу "Сан-Хуан"
//Общество
//Спорт
Алина Загитова стала победительницей этапа мирового Гран-при в Москве
//Криминал
В Петербурге на 2 месяца арестован подросток, который поджег свою подругу
//live
«Среди украинских политиков очень много клинических идиотов!»
//Общество
В ПФР объяснили, будут ли платить пенсии работающим пенсионерам с нового года