Украинские силовики готовят диверсию под Горловкой, заявили в ДНР

Стало известно, что украинские силовики приступили к подготовке диверсии на химическом заводе «Стирол», чтобы отвлечь подразделения ополченцев ДНР и продолжить наступление под Горловкой.

«Диверсия на химзаводе должна вызвать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию жителей из близлежащих населенных пунктов. Цель – отвлечь подразделения ДНР, защищающие Горловку, и создать условия для захвата новых территорий», - заявил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Представитель ДНР также привел данные, что в течение минувших суток ВСУ совершили 18 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы территории ДНР велись из минометов, гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, сообщает РИА Новости.