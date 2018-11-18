Украинские силовики готовят диверсию под Горловкой, заявили в ДНР
18 ноября 2018, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что украинские силовики приступили к подготовке диверсии на химическом заводе «Стирол», чтобы отвлечь подразделения ополченцев ДНР и продолжить наступление под Горловкой.
«Диверсия на химзаводе должна вызвать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию жителей из близлежащих населенных пунктов. Цель – отвлечь подразделения ДНР, защищающие Горловку, и создать условия для захвата новых территорий», - заявил сегодня начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Представитель ДНР также привел данные, что в течение минувших суток ВСУ совершили 18 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы территории ДНР велись из минометов, гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, сообщает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес