Медведев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
18 ноября 2018, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным официальным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики.
Программа двухдневного визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева во Вьетнам весьма насыщенная. На понедельник, 19 ноября, запланированы переговоры с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Также на завтра назначены встречи с Генсеком ЦК компартии Вьетнама, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания страны Нгуен Тхи Ким Нган.
«Будет рассмотрен ход реализации крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России», - сообщили в пресс-службе российского правительства.
В ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, сообщает РИА Новости.
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