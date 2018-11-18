Медведев прибыл с официальным визитом во Вьетнам

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с двухдневным официальным визитом, в ходе которого будут обсуждаться вопросы сотрудничества двух стран в различных отраслях экономики.

Программа двухдневного визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева во Вьетнам весьма насыщенная. На понедельник, 19 ноября, запланированы переговоры с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Также на завтра назначены встречи с Генсеком ЦК компартии Вьетнама, президентом Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания страны Нгуен Тхи Ким Нган.

«Будет рассмотрен ход реализации крупных совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, включая проведение в 2019 году Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России», - сообщили в пресс-службе российского правительства.

В ходе переговоров также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, сообщает РИА Новости.