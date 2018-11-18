Герхард Шредер сравнил торговую политику США с оккупацией

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил с резкой критикой торговой политики США. Он сравнил ее с оккупацией и призвал ФРГ искать себе других союзников с совпадающими интересами.

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», - заявил Герхард Шредер в телеинтервью.

Поводом для резкой критики в сторону США стали развязанные американским президентом Дональдом Трампом торговые войны. Бывший канцлер Германии также высказал мнение, что стране следует поискать себе более подходящих союзников. Например, это мог бы быть Китай, с которым США также вступили в торговую войну, приводит мнение Шредера РИА Новости.