Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации

В Папуа-Новой Гвинее завершился саммит АТЭС. Впервые в истории этого мероприятия итоговая декларация была принята в урезанном виде из-за возникших разногласий между США и КНР.

Сегодня в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи, завершился 26-й саммит АТЭС. Несмотря на то, что во время рабочих встреч участники форума стремились достичь взаимопонимания, все же представителям США и КНР не удалось прийти к согласию по вопросу обеспечения открытой торговой политики.

«Впервые в истории форума лидеры 21 экономики АТЭС не смогли достигнуть соглашения при принятии итоговой декларации», - отметил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О`Нил. Он также сообщил, что текст итогового коммюнике будет опубликован позже.

Следующий саммит АТЭС состоится в ноябре 2019 года в Чили, передает ТАСС.