В Госдуме отреагировали на заявление о «войне» Украины с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинской стороны о вероятности начала войны Украины с Россией в Азовском море. Украинский генерал предупредил о риске «большой войны» с Россией

Российский парламентарий отметил, что действия Украины, в первую очередь, нарушают международное право. Захваты в Азовском море судов украинской стороной могут быть классифицированы как морской терроризм. Помимо этого, Украина нарушает договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, подписанный между Украиной и Россией в 2003 году.

«Подобного рода заявления безответственных украинских деятелей, на мой взгляд, должны насторожить прежде всего украинский народ. Украинские власти фактически толкают свой народ к войне. Эти же власти развязали геноцид против собственного народа на юго-востоке страны. Это уже о многом говорит», - отметил Юрий Швыткин.

Депутат также высказал мнение, что для России заявления украинской стороны не представляют угрозы, поскольку мощь вооруженных сил РФ и Украины просто несравнима, передает RT.