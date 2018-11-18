В Госдуме отреагировали на заявление о «войне» Украины с Россией
18 ноября 2018, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление украинской стороны о вероятности начала войны Украины с Россией в Азовском море.
Российский парламентарий отметил, что действия Украины, в первую очередь, нарушают международное право. Захваты в Азовском море судов украинской стороной могут быть классифицированы как морской терроризм. Помимо этого, Украина нарушает договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, подписанный между Украиной и Россией в 2003 году.
«Подобного рода заявления безответственных украинских деятелей, на мой взгляд, должны насторожить прежде всего украинский народ. Украинские власти фактически толкают свой народ к войне. Эти же власти развязали геноцид против собственного народа на юго-востоке страны. Это уже о многом говорит», - отметил Юрий Швыткин.
Депутат также высказал мнение, что для России заявления украинской стороны не представляют угрозы, поскольку мощь вооруженных сил РФ и Украины просто несравнима, передает RT.
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