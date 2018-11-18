Украина привела в боевую готовность свои корабли в Азовском море

Украинский министр обороны Степан Полторак отреагировал на заявление российского сенатора Франца Клинцевича, напомнившего, что Россия может в считанные минуты закрыть Азовское море для Украины. В Совфеде допустили возможность закрыть Азовское море для Украины

«Мы неоднократно слышали такие угрозы. Это связано не только с Азовским морем, но и с угрозами за два часа дойти до Киева, по пути уничтожая наши крупные города, в том числе и столицу. Я думаю, что нам нужно делать выводы. Мероприятия принимаем и готовимся адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины», - заявил Степан Полторак.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал захват украинской стороной пятнадцати кораблей в Азовском море по причине их заходов в порты Крымского полуострова. Клинцевич охарактеризовал действия Украины как «беспредел» и «пиратство» и напомнил, что Россия может в считанные минуты перекрыть возможность передвижения любых украинских плавательных средств в акватории Азовского моря, сообщает ФАН.