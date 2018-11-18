В британских супермаркетах стартовали продажи жареных кузнечиков
18 ноября 2018, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из британских торговых сетей станет первым ритейлером Соединенного Королевства, который начнет продавать жареных кузнечиков. Об этом сообщает агентство The Press Association.
Хрустящее лакомство будет доступно покупателям начиная с сегодняшнего дня (18 ноября) в 250 магазинах сети. Стоимость одной порции жареных кузнечиков составит £1,5 ($1,93 или ₽127).
Продукт можно употреблять в пищу самостоятельно или в качестве приправы для блюд с лапшой и в салатах. В компании-производителе отметили, что насекомыми сегодня питаются 2 млрд людей.
Насекомые рекомендованы поставщиками в пищу как источник полезного белка, который обладает "хорошими экологическими показателями, очень вкусный и не должен игнорироваться".
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес