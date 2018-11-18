В британских супермаркетах стартовали продажи жареных кузнечиков

Одна из британских торговых сетей станет первым ритейлером Соединенного Королевства, который начнет продавать жареных кузнечиков. Об этом сообщает агентство The Press Association.

Хрустящее лакомство будет доступно покупателям начиная с сегодняшнего дня (18 ноября) в 250 магазинах сети. Стоимость одной порции жареных кузнечиков составит £1,5 ($1,93 или ₽127).

Продукт можно употреблять в пищу самостоятельно или в качестве приправы для блюд с лапшой и в салатах. В компании-производителе отметили, что насекомыми сегодня питаются 2 млрд людей.

Насекомые рекомендованы поставщиками в пищу как источник полезного белка, который обладает "хорошими экологическими показателями, очень вкусный и не должен игнорироваться".