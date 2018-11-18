Три человека пострадали в результате стрельбы на севере Лондона
18 ноября 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Трое мужчин получили ранения в результате стрельбы на севере столицы Великобритании в районе Энфилд. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщило агентство The Press Association.
Сообщается, что инцидент произошел около 18.00 по местному времени (21.00 мск) неподалеку от железнодорожной станции. В момент нападения жители совершали рождественские покупки.
Двое из трех пострадавших получили огнестрельные ранения. Место происшествия было оцеплено. Информация о задержаниях не поступала. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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