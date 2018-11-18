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В Аргентине объявлен трехдневный траур по экипажу "Сан-Хуан"
18 ноября 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о трехдневном трауре после того, как американская компания Ocean Infinity обнаружила затонувшую год назад подводную лодку "Сан-Хуан".
Соответствующее заявление глава страны сделал в субботу. Напомним, субмарина затонула около года назад, однако лишь в ночь на 17 ноября ее наконец-то удалось найти.
"Их самопожертвование, их самоотдача ради родины должны вдохновлять нас всех, они - бесценный пример для многих аргентинцев", - говорится в заявлении Маурисио Макри.
Президент Аргентины также высоко оценил помощь всех стран, принимавших участие в поисках пропавшей подводной лодки. И от лица своего народа поблагодарил все государства.
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