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Британский профессор считает мультфильм "Маша и Медведь" пропагандой Кремля

17 ноября 2018, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Британский профессор считает мультфильм "Маша и Медведь" пропагандой Кремля
фото: pixabay.com

В Великобритании обвинили российский мультсериал "Маша и Медведь" в "пропаганде" Кремля.  Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета считает, что у главной героини мультфильма девочки Маши "напористый, неприятный характер, при этом она решительна".

"Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - цитирует британского ученого издание The Times.

Характеризуя второго главного героя мультсериала, автор материала напомнил высказывание преподавателя Таллинского университета (Эстония) Приита Хыбемяги. Хыбемяги заявлял, что Медведь призван "изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный". В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии, - сообщает РИА Новости.
По данным создателей мультсериала "Маша и Медведь", аннимационный фильм является независимым проектом, который не получал государственного финансирования.

Сейчас число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает четыре миллиона. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более 40 миллиардов.

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