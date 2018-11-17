В Великобритании обвинили российский мультсериал "Маша и Медведь" в "пропаганде" Кремля. Профессор Энтони Глиса из Букингемского университета считает, что у главной героини мультфильма девочки Маши "напористый, неприятный характер, при этом она решительна".

"Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински", - цитирует британского ученого издание The Times.

Характеризуя второго главного героя мультсериала, автор материала напомнил высказывание преподавателя Таллинского университета (Эстония) Приита Хыбемяги. Хыбемяги заявлял, что Медведь призван "изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный". В этом Хыбемяги рассмотрел угрозу национальной безопасности Эстонии, - сообщает РИА Новости.

По данным создателей мультсериала "Маша и Медведь", аннимационный фильм является независимым проектом, который не получал государственного финансирования.

Сейчас число подписчиков англоязычного канала мультсериала превышает четыре миллиона. Общее число просмотров "Маши и Медведя" составляет более 40 миллиардов.