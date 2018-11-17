Председатель ЕК Юнкер вышел на пресс-конференцию в разных ботинках
17 ноября 2018, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]
В интернет попала видеозапись, как председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в разных ботинках появился на официальной пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Европейского союза Дональдом Туском.
Ассистентка Юнкера оперативно заметила оплошность политика и сразу увела Жан-Клода Юнкера переобуваться.
С Юнкером связано несколько других курьезных эпизодов, происходивших во время официальных мероприятий, - передает РЕН-ТВ.
Ранее в 2018 году на саммите НАТО глава Еврокомиссии чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко. Появлись версии СМИ, что Юнкер находится в состоянии алкогольного опьянения.
Три год назад Юнкер на саммите "Восточное партнерство" был так весел, что постоянно пританцовывал, прикладывал галстук к другим гостям, похлопывал их по плечам.
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