Председатель ЕК Юнкер вышел на пресс-конференцию в разных ботинках

В интернет попала видеозапись, как председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в разных ботинках появился на официальной пресс-конференции по итогам встречи с лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой и председателем Европейского союза Дональдом Туском.

Ассистентка Юнкера оперативно заметила оплошность политика и сразу увела Жан-Клода Юнкера переобуваться.

С Юнкером связано несколько других курьезных эпизодов, происходивших во время официальных мероприятий, - передает РЕН-ТВ.

Ранее в 2018 году на саммите НАТО глава Еврокомиссии чуть не упал на президента Украины Петра Порошенко. Появлись версии СМИ, что Юнкер находится в состоянии алкогольного опьянения.

Три год назад Юнкер на саммите "Восточное партнерство" был так весел, что постоянно пританцовывал, прикладывал галстук к другим гостям, похлопывал их по плечам.