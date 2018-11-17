В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в субботу, 17 ноября, прокомментировал жалобы со стороны украинских властей по Азовскому морю. По словам политика, Киев стремится "выглядеть обиженным".

Белик отметил, что в нормальной ситуации оборона страны должна выстраиваться боевыми кораблями и различной инфраструктурой, а не "бумажными листами и судебными исками", передает РИА "Новости".

Депутат иронично добавил, что заявлениями и пасквилями Украины в ООН, ПАСЕ и суды можно выстелить полностью поверхность Азовского моря. Дмитрий Белик также подчеркнул, что если РФ захочет доминировать в регионе, то никакие "кляузы" в различные инстанции не помогут Киеву.