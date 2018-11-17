В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю
17 ноября 2018, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в субботу, 17 ноября, прокомментировал жалобы со стороны украинских властей по Азовскому морю. По словам политика, Киев стремится "выглядеть обиженным".
Белик отметил, что в нормальной ситуации оборона страны должна выстраиваться боевыми кораблями и различной инфраструктурой, а не "бумажными листами и судебными исками", передает РИА "Новости".
Депутат иронично добавил, что заявлениями и пасквилями Украины в ООН, ПАСЕ и суды можно выстелить полностью поверхность Азовского моря. Дмитрий Белик также подчеркнул, что если РФ захочет доминировать в регионе, то никакие "кляузы" в различные инстанции не помогут Киеву.
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