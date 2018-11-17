Елизавета Туктамышева рассказала, зачем пошутила про Дональда Трампа

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в субботу решила объяснить, почему на своей страничке в социальной сети пошутила про президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Ранее в публикации спортсменка призналась, что в качестве своего партнера для парного катания она выбрала бы американского лидера.