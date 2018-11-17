Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро
17 ноября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
В минувшую пятницу, 17 ноября, житель Бельгии выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации осведомленных источников, удачливый бельгиец стал обладателем 50 миллионов евро.
Известно, что мужчине удалось угадать пять главных номеров, а также две так называемые счастливые звезды, передает в субботу РИА "Новости".
Отмечается, что вышеуказанный показатель не является рекордным. В августе текущего года другой житель Бельгии выиграл в лотерею 108 миллионов евро, а два года назад мужчина, который работал в тот момент уборщиком, сорвал куш в размере 168 миллионов евро.
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