Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро

В минувшую пятницу, 17 ноября, житель Бельгии выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации осведомленных источников, удачливый бельгиец стал обладателем 50 миллионов евро.

Известно, что мужчине удалось угадать пять главных номеров, а также две так называемые счастливые звезды, передает в субботу РИА "Новости".

Отмечается, что вышеуказанный показатель не является рекордным. В августе текущего года другой житель Бельгии выиграл в лотерею 108 миллионов евро, а два года назад мужчина, который работал в тот момент уборщиком, сорвал куш в размере 168 миллионов евро.