Гражданина РФ не пустили на Украину из-за георгиевской ленты
17 ноября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданина Российской Федерации с георгиевской ленточкой на чемодане не пустили на территорию Украины. Согласно последней информации Госпогранслужбы, россиянин летел в страну через Белоруссию.
Пограничники обратили внимание на чемодан мужчины с "антиукраинской символикой". Известно, что у гражданина РФ был с собой обратный билет, однако ему не позволили пересечь государственную границу и запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет, передает РИА "Новости".
Напомним, с 15 июня 2017 года на Украине действует закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.
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