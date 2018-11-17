Гражданина РФ не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданина Российской Федерации с георгиевской ленточкой на чемодане не пустили на территорию Украины. Согласно последней информации Госпогранслужбы, россиянин летел в страну через Белоруссию.

Пограничники обратили внимание на чемодан мужчины с "антиукраинской символикой". Известно, что у гражданина РФ был с собой обратный билет, однако ему не позволили пересечь государственную границу и запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет, передает РИА "Новости".

Напомним, с 15 июня 2017 года на Украине действует закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты.