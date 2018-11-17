Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами заявил, что в настоящий момент предпринимаются серьезные попытки превратить Балканы в "очередной плацдарм против РФ".

Лавров, говоря о реакции западных страны на близкие отношения Москвы и Белграда, отметил, что после завершения "холодной войны" многие государства отказались от предложения России о совместной работе в сфере создания неделимой и равной безопасности в Евроатлантике.

Как сообщает RT, ссылаясь на слова министра, вместо этого был избран заведомо тупиковый путь, в ходе которого планировалось расширять подконтрольное западу геополитическое пространство, а также создавать на европейском континенте новые разделительные линии.

В беседе с сотрудником "Сербского телеграфа" Сергей Лавров подчеркнул, что "уроки украинской трагедии" на Западе, очевидно, так и не были выучены, вследствие чего Балканы в настоящий момент пытаются превратить в новый плацдарм против РФ. По словам главы МИД России, Белград сейчас находится под давлением, целью которого является отказ от взаимовыгодного сотрудничества с Москвой.