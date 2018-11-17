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Жительница США из-за ошибки врачей лишилась почек
17 ноября 2018, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница американского штата Колорадо из-за ошибки врачей лишилась двух почек. Весной текущего года медики диагностировали у 73-летней Линды Вулли подозрение на рак и отправили ее на операцию.
Хирургическое вмешательство было проведено в мае, а чуть позже выяснилось, что биопсия на самом деле показала, что ни одна из почек женщины не поражена онкологией, передает телеканал Fox 31.
Теперь Вулли необходимо провести пересадку хотя бы одной почки, однако среднее время ожидания подобной операции на территории США составляет около семи лет. Пожилая женщина отметила, что когда человек попадает в больницу, он рассчитвает на заботу врачей и не думает об их некомпетентности.
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